Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti
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Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti
10.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:46

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ot balyası yüklü traktör römorkundan düşen Nazmi Şahin (40) hayatını kaybetti. Biga'ya bağlı Örtülüce köyünde meydana gelen kazada arkadaşı E. Yavuz ile birlikte tarladan yüklediği ot balyalarını köyü götürmek için yola çıkan Nazmi Şahin traktör römorkunun üzerinde bulunan ot balyalarının üzerinde dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle tekerleğin altında kalan Nazmi Şahin hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma soruşturma başlattı. Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Şahin'in cenazesi Şakirbey köyüne defnedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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