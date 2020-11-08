Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
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Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti

08.11.2020 20:46 | Son Güncelleme: 08.11.2020 20:50
Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Nurettin Çiftçi (73) ile eşi Hatice Çiftçi (64) hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Nurettin Çiftçi (73) ile eşi Hatice Çiftçi (64) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerine doğru ilçe merkezi Hamzalar Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin Çiftçi yönetimindeki 06 BDT 08 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada Nurettin Çiftçi ve eşi Hatice Çiftçi traktör altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çiftçi çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti
Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer DASDELEN

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