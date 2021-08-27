Trafo ve akü hırsızlığına 4 tutuklama

DENİZLİ'de elektrik direğinden trafo, bir evden de iki akü çaldıkları tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

DENİZLİ'de elektrik direğinden trafo, bir evden de iki akü çaldıkları tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Merkezefendi ilçesindeki elektrik direğinden trafo, Honaz ilçesindeki bir evden de iki akünün çalındığının ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin Selahattin T. (28), Aysun S. (31), Yılmaz Ç. (46) ve Hüseyin K. (33) olduğunu tespit etti. Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat