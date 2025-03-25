Trafikte polise böyle diklendi: Bana ismini vereceksin, sen kimsin?

İstanbul Mecidiyeköy'de trafik kuralını ihlal ederek kaynak yapıp taralı alana giren bir sürücü, trafik polisi tarafından durduruldu. Ceza yazılacağını öğrenen sürücü, sinirlenerek polisle tartışmaya başladı. "Bana ismini vereceksin, sen kimsin?" diyerek polis memuruna tepki gösteren sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.