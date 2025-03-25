Trafikte polise böyle diklendi: Bana ismini vereceksin, sen kimsin?
Mecidiyeköy'de trafik kuralını ihlal eden bir sürücü, kaynak yaparak taralı alana girdi. Trafik polisi tarafından durdurulan sürücü, ceza yazılacağını öğrenince sinirlenerek polisle tartıştı ve "Bana ismini vereceksin, sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Mecidiyeköy'de trafik kuralını ihlal ederek kaynak yapıp taralı alana giren bir sürücü, trafik polisi tarafından durduruldu. Ceza yazılacağını öğrenen sürücü, sinirlenerek polisle tartışmaya başladı. "Bana ismini vereceksin, sen kimsin?" diyerek polis memuruna tepki gösteren sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa