Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza
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Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira cezaBURSA'da, trafikte 'makas atmak' olarak tabir edilen, aşırı hızla sağ- sol yaparak araçları geçen otomobil sürücüsü H.A.?ya 1228 liralık ceza kesildi.

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza
06.08.2020 11:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:32

Trafikte makas atan sürücüye 1228 lira ceza

BURSA'da, trafikte 'makas atmak' olarak tabir edilen, aşırı hızla sağ- sol yaparak araçları geçen otomobil sürücüsü H.A.?ya 1228 liralık ceza kesildi.

Olay, pazar günü, Mudanya yolunda meydana geldi. Otomobil sürücüsü, trafikte 'makas atmak' olarak bilinen manevrayla aşırı hızla sağ- sol yaparak önündeki araçları geçti. Bu anlar, başka otomobildeki araç kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Caddedeki mobese kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobilin plakasını ve sürücünün ismini belirledi. Sürücü H.A.'ya 1228 liralık para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

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