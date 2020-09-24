Trafikte dehşet saçtılar: Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz
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Trafikte dehşet saçtılar: Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz

24.09.2020 09:24 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:03

Kırıkkale'de trafikte dehşet saçan 2 sürücü otomobilleriyle kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden birinin alkollü diğerinin ise ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de trafikte dehşet saçan biri alkollü diğeri ise ehliyetsiz sürücü, otomobilleriyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale kent merkezindeki Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Plevne Caddesi üzerinden Millet Caddesi istikametine seyreden Süleyman S. idaresindeki 06 HE 408 plakalı Tofaş marka otomobil ile Selçuk B.'nin kullandığı 01 LPZ 01 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Selçuk B. ile Süleyman S. ve yolcu olarak bulunan Gürcü D. ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, Süleyman S.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan, Selçuk B.'ye de 1.25 promil alkollü araç kullanmaktan haklarında yasal işlem başlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trafikte dehşet saçtılar: Biri alkollü, diğeri ehliyetsiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
TFS: iki tane milyarlık degerinde arabalar trafikten men etmişler
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YASİR: Alkolün etkisiyle şahini ferrari sanmış gücünü test etmiş.
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71,5: KIRIK?kale mi?
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