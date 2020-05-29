Trafikte ceza yemekten bıkan genç, araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyor
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Trafikte ceza yemekten bıkan genç, araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyor

Trafikte ceza yemekten bıkan genç, araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyor İlginç araba tasarımıyla trafikte havuz ve mangal keyfi yapan genç, bu sefer ceza yememek için yaptığı 'sosyal mesafeli' havuzu ağaç tepesine monte edecek Murat Tokmak: "Ceza yemek istemiyorum artık yeter. 1-2-3 olmasın.

29.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:52

Trafikte ceza yemekten bıkan genç, araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyor

İlginç araba tasarımıyla trafikte havuz ve mangal keyfi yapan genç, bu sefer ceza yememek için yaptığı 'sosyal mesafeli' havuzu ağaç tepesine monte edecek

Murat Tokmak: "Ceza yemek istemiyorum artık yeter. 1-2-3 olmasın. 2'de bitirelim."

"Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bu son olur"

ANTALYA - Antalya'da aracının üstünü kesip havuza dönüştürüp trafikte havuz keyfi, ardından da başka bir aracının üzerini teras gibi kullanarak bagaj kısmında mangal keyfi yapan oto aksesuarcısı Murat Tokmak (30), yediği cezalar sonrası eski tip bir minibüsün motorunu ve tekerleklerini söküp 'sosyal mesafeli' ağaç jakuzi yapmaya başladı. Aracı trafiğe sokmayıp vinçle bir ağacın üstüne koyacağını belirten Tokmak, "Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam" dedi.

Antalya'da emlak alım satım ve otomobil aksesuarı işiyle uğraşan Murat Tokmak, geçtiğimiz ay 3 bin liraya satın aldığı 1987 model otomobilin tavanını kesti ve aracın içini havuz haline getirdi. 3 bölümden oluşturduğu mini havuzla trafiğe çıkarak caddelerde dolaşan Tokmak, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından araç otoparka çekildi, Tokmak ise 2 bin 500 lira ceza yedi.

Olaydan bir süre sonra Tokmak bu sefer aynı model başka bir otomobil aldı. Yine aracın tavanını kesen Tokmak, otomobilin iç kısmında ahşaptan teras alanı oluşturdu, bagaj kısmına ise mangal monte etti. Trafikte yeni düzenlediği aracıyla mangal yapıp ilerleyen Tokmak, yine polis engeline takıldı, yine ceza yedi.

Otomobil ve eğlence tutkunu birisi olduğunu ifade eden Tokmak, bu sefer ceza yemeden bu keyfi yaşayabilmek için arkadaşlarıyla birlikte bir proje düşündü. 4 bin liraya 1990 model minibüs alan Tokmak, aracın içerisine havuz yapma işlemine başladı. Minibüsün motorunu ve lastiklerini söken Tokmak ve arkadaşları, içeride sosyal mesafeli oturma alanları ile ahşaptan jakuzi işlemi yapmaya başladı. Tokmak, düzeneğin tamamlanmasının ardından bu aracı trafiğe sokmayıp vinç yardımıyla kendisine ait bir arsadaki çam ağacının üstüne koyacağını, ardından burada sosyal mesafeli havuz keyfi yapacağını söyledi.

"Havuzda keyfimize bakacağız"

Havuzlu minibüsüyle ilgili detayları paylaşan Tokmak, "Dış aksamına spreylerle 3D boyama yapılacak. İçerde de boyama işlemi yapılacak. Elimize araba geçiyor, ne yapalım diye düşündükten sonra aklımıza geleni yapıyoruz. Bir serçe geldi havuz yaptık, bir serçe daha geldi teras yaptık. Şimdide minibüsü aldık. Bunun yanı açık olacak. Üstü yarı açık olacak. Yağmurlu havalarda kapatacağız, güneşli havalarda açıp keyfimize bakacağız. İçerisinde havuz sistemi olacak. Biz havuzsuz yapamıyoruz. Hastalıktan dolayı kimse bir şey yapamıyor. Bizim tek derdimiz eğlenmek." dedi.

"Sosyal mesafe ve hijyeni ön planda tutuyoruz"

Minibüsün içerisindeki havuz düzeneğinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarının ön planda olduğunu ifade eden Tokmak, "İçeride sosyal mesafeyi ölçerek dizayn ediyoruz. Suyun içerisinde de dezenfekten olayını muhakkak yapacağız. Sonuçta insanlar bizim sağlığımızı düşünüyor, biz de kendi sağlığımızı düşünmek zorundayız. Bunu kendimiz için yapacağız, başkaları giremeyecek." Şeklinde konuştu.

"Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum"

Ceza yemekten bıktığını da sözlerine ekleyen Tokmak, "Ceza yemek istemiyorum artık yeter. 1-2-3 olmasın. 2'de bitirelim. Şuana kadar yaklaşık 6 bin lira ceza yedim. Emniyet güçleri haklı. Yasak olanı bir şeyi yapıyoruz, onlar da haklı olduğu için ceza yazıyorlar. Biz de bu sefer yürütmeden, yasak olmayacak bir şekilde deneyeceğiz. Kendi yerim var, oradaki ağacımın üstüne koyacağım. Buna da ceza yazacaklarını düşünmüyorum. Yersem bir daha proje yapmam. Bu son olur." İfadelerini kullandı.

Trafikte ceza yemekten bıkan genç, araçta havuz keyfini ağaç tepesine taşıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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