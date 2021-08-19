Trafikte başörtülü kadına saldıran çift için 8 ve 11 yıla kadar hapis istemi
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Trafikte başörtülü kadına saldıran çift için 8 ve 11 yıla kadar hapis istemi

Trafikte başörtülü kadına saldıran çift için 8 ve 11 yıla kadar hapis istemi
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada Rabia Yılmaz'ı (23) darp edip, hakarette bulundukları gerekçesiyle tutuklanan Ramazan Ergün için 8, adli kontrolle serbest bırakılan eşi Yeliz Ergün için ise 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde trafikte yaşanan tartışmada Rabia Yılmaz'ı (23) darp edip, hakarette bulundukları gerekçesiyle tutuklanan Ramazan Ergün için 8, adli kontrolle serbest bırakılan eşi Yeliz Ergün için ise 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Olay, 22 Temmuz'da Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Minibüs şoförü Ramazan Ergün (43), geri manevra yaparken Rabia Yılmaz'ın bacağına çarptı. Yılmaz, tepki gösterince iddiaya göre, Ramazan Ergün ve eşi Yeliz Ergün minibüsten inerek Yılmaz'ı darp edip, başörtü taktığı için hakaretlerde bulundu. Olaydan sonra darp raporu alan Yılmaz, Ergün çiftinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ergün çifti polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan Ergün tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Yeliz Ergün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede Yılmaz'ın, kendisini fark ettirmek için minibüse eliyle vurduğu ancak Ergün'ün buna rağmen kendisine çarptığı belirtildi. Çarpmadan sonra taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı ardından da şüphelilerin Yılmaz'ı darp ettiği belirtildi. Tarafların birbirlerine hakaret ettiği sırada şüphelilerin, Yılmaz'ın başörtüsünü açmaya çalıştıkları, Ramazan Ergün'ün bu sırada yaptığı hakaretlerde iddianamede yer buldu. İddianamede, Ramazan Ergül'ün 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıla kadar, Yeliz Ergün için ise 'hakaret', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve  'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istendi.


Trafikte başörtülü kadına saldıran çift için 8 ve 11 yıla kadar hapis istemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı

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