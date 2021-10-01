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Trafikte AA muhabirine saldıran sanıklar tahliye edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trafikte AA muhabirine saldıran sanıklar tahliye edildi Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıran sanıklar, yargılandıkları davada tahliye edildi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Trafikte AA muhabirine saldıran sanıklar tahliye edildi

İSTANBUL - Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıran sanıklar, yargılandıkları davada tahliye edildi.

Kağıthane'de trafikte yaşanan yol verme tartışmasında Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran iki sanığın 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ekrem Biçeroğlu gelmezken, sanıklar Ufuk Akdağ ile Doğukan Serdar, SEGBİS'te yaşanan yoğunluk nedeniyle duruşmaya bağlanamadı.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Biçeroğlu'nun avukatı, Biçeroğlu'nda kalıcı hasar kaldığını belirterek, şikayetlerinin devam ettiğini kaydetti.

Sanıkların avukatları ise savunmalarında, sanıkların tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyelerini istedi. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesini ve eksikliklerin giderilmesini istedi. Mahkeme, sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kağıthane'de yol verme tartışması nedeniyle AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldırarak, çenesini kıran iki sanık hakkında, 'yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama' suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Trafikte AA muhabirine saldıran sanıklar tahliye edildi

Trafikte AA muhabirine saldıran sanıklar tahliye edildi

Trafikte AA muhabirine saldıran sanıklar tahliye edildi

Trafikte AA muhabirine saldıran sanıklar tahliye edildi
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