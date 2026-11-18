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Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kış tedbirleri kapsamında trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kış şartlarında güvenli seyahatin önemine dikkat çekilerek sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca trafik kurallarına uyulması, araçlarda kış şartlarına uygun ekipman bulundurulması ve seyahat öncesinde gerekli kontrollerin yapılması konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetleri aralıksız sürdürülecektir.

Unutmayalım, emniyet kemeri hayat kurtarır. Kış şartlarında güvenli bir yolculuk için trafik kurallarına uyalım, tedbirimizi alalım, sevdiklerimize sağ salim ulaşalım.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu