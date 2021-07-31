Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak
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Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, trafikte denetim için kendisini durduran polislerle tartıştı. Kimliğini polise göstermeyen Aydoğan, polisin "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" sözleri üzerine daha da sinirlendi. "TBMM'nin albümde var al oradan bak" diyen vekil, gaza basıp oradan uzaklaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleri, Aydoğan'ın tepkisi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Trafik kontrolü için kendisini durdurduklarını izah eden polislere sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğuna vurgu yaparak kimliğini çıkarmayacağını söyledi.

"BAKANLARIN KİMLİĞİNE BAKABİLİR MİSİN?"

Görevli memur Aydoğan'a, "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerin ardından sesini daha da yükselterek, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.

"TBMM ALBÜMÜNDEN BAK"

Polis memurunun "Bakanları tanıyabilirim" demesine daha da sinirlenen Aydoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak bana da" dedi.

"MİLLETİN VEKİLİSİNİZ, YAPMAYIN BUNU"

CHP'li vekile hatalı davrandığını söyleyen polis memuru, "Siz milletin vekilisiniz, yapmayın bunu" dedi. Aydoğan da "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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Haber Yorumları (6)
İZZET ULAS: Yuh yani vekilim
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ADALET : Allah muhafaza birde iktidara gelseler vatandaşa neler yaparlar görün
Cevap Yaz 3 13 Yayından Kaldır
RAHİM : Acinacak halimiz var. Sayin milletvekili kanun esit herkese var Polisimiz hakli milletvekili olman kimlik sorulmasina ve kanunlari hice saymana yetki vermiyor. Milletin vekilisin millete hakaret ediyorsun. Polisin kibar ve efendi davranmasina ragmen Cok yazik biz hic bir zaman medeni bir ulke olamayacagiz
Cevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
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Trafik polisinin kimlik sormasına sinirlenen CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan sert tepki: TBMM albümünden bak - Haberler
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