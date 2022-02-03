Trafik kazasında yaralanan kişi 2,5 ay süren yaşam savaşını kaybetti

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geçen yıl traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi 2,5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır -Mardin kara yolunda geçen yıl 23 Kasım'da meydana gelen, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 EB 615 plakalı traktör ile Seyfettin S. yönetimindeki 31 SG 949 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Hilmi Yardımcı, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 23 Kasım 2021'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu Hilmi Yardımcı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.