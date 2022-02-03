Trafik kazasında yaralanan kişi 2,5 ay süren yaşam savaşını kaybetti - Haberler
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Trafik kazasında yaralanan kişi 2,5 ay süren yaşam savaşını kaybetti

AA, Cihan Çetin - Güncel
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Trafik kazasında yaralanan kişi 2,5 ay süren yaşam savaşını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geçen yıl traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi 2,5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde geçen yıl traktör ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi 2,5 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır -Mardin kara yolunda geçen yıl 23 Kasım'da meydana gelen, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 EB 615 plakalı traktör ile Seyfettin S. yönetimindeki 31 SG 949 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Hilmi Yardımcı, Diyarbakır'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 23 Kasım 2021'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu Hilmi Yardımcı'nın da bulunduğu 3 kişi yaralanmıştı.

AA / Cihan Çetin - Güncel

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