Trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi

Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil takla attı, araçta ki 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı

SİVAS - Yolcu otobüsü ile çarpışan otomobil takla attı, araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 22.30 sularında Sivas-Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Kazada 05 AY 852 plakalı otomobil kavşaktan karayoluna bağlanırken Erzincan'dan Sivas istikametine gitmekte olan 25 AAF 399 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile otomobil takta attı. Otomobilin içerisinde bulunan Zeliha Güven olay yerinde hayatını kaybetti. Aralarında bir de çocuğun bulunduğu 3 kişi ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile Sivas'taki hastanelere kaldırılırken olay yerinde hayatını kaybeden Zeliha Güven sıkıştığı araçtan güçlükle çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan Ahmet Güven ve Meral Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.G. Aydemir'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA