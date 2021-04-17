Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
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Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı Ekiplerin yaralıyı kurtarma çalışması kameraya yansıdı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

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Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı

Ekiplerin yaralıyı kurtarma çalışması kameraya yansıdı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada, sağlık ekiplerinin durumu ağır olan kadını kurtarma çalışması da kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Caddesi Doğu Sanayi Mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında, Tolga T. yönetimindeki 38 NZ 512 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Ö. yönetimindeki 58 BB 080 plakalı otomobil çarpıştı. Hafif ticari aracı tramvay durağına çıkıp diğer yola indiği kazada otomobil içerisinde bulunan Ayten Ö., Arzu Ö., Azra Ö. ve Mehmet Ö. yaralanırken, hafif ticari araç sürücüsü Tolga T. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Ayten Ö.'yü kurtarmak için çalıştı. Ekipleri yaptığı kalp masajı ile kalbi yeniden çalışan Ayten Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralılar Arzu Ö., Azra Ö., Mehmet Ö. ve Tolga T. de, sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı
Son dakika haberleri | Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 1'i ağır 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ

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