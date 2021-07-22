Son dakika! Trafik kazasında bir aile hayatını kaybetti: Öğretmen çift ve iki çocuğu toprağa verildi

Son dakika habere göre Trafik kazasında bir aile hayatını kaybetti: Öğretmen çift ve iki çocuğu toprağa verildi Afyonkarahisar'da 5 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen çift ve 11 ile 5 yaşındaki iki çocuğu Kırıkkale'de toprağa verildi.