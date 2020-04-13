Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dakikalarca tartıştılar
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Düztepe, Karabük, 3. Sayfa

Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dakikalarca tartıştılar

Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dakikalarca tartıştılar Dakikalarca niye şerit değiştirdin diyerek tartıştı Karabük'te şerit ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, sürücüler sosyal mesafeye dikkat ederek dakikalarca tartıştı.

13.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:47
Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dakikalarca tartıştılar

Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dakikalarca tartıştılar

Dakikalarca niye şerit değiştirdin diyerek tartıştı

KARABÜK - Karabük'te şerit ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, sürücüler sosyal mesafeye dikkat ederek dakikalarca tartıştı.

Kaza, Karabük - Eskipazar karayolu Kemaloyman mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Eskipazar istikametine 06 BD 1973 plakalı otomobili ile seyreden Dursun Düztepe, aynı istikamette önünde seyreden Ekrem Akkaya idaresindeki 78 AAD 656 plakalı otomobil bir anda şerit değiştirmesi sonucu çarptı. Kazada otomobilde bulunan 88 yaşındaki Durdu Düztepe yaralandı. Kaza sonrası yaralı yaşlı kadın olay yerine gelen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aldığı seyahat izin belgesi ile annesini köye getirdiğini söyleyen, otomobil sürücüleri Dursun Düztepe, şerit ihlali yaptığını söylediği diğer otomobil sürücüsü ile dakikalarca sosyal mesafeyi de koruyarak tartıştı. Zaman zaman polis ve jandarmanın araya girerek sakinleştiremeye çalıştığı Düztepe, hem ekiplere kendinin suçsuzluğunu ispatlamaya hem de diğer sürücüye kural hatası yaptığından dolayı tartışmasını sürdürdü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Trafik kazası sonrası sosyal mesafeyi koruyarak dakikalarca tartıştılar

Kaynak: İHA

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