Trafik kazası güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
20.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:24
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
Alattin M. idaresindeki 46 ACJ 102 plakalı otomobil, merkez Onikişubat ilçesi Ali Sezal Bulvarında seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak karşı şeride geçti.
Kimsenin yaralanmadığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA