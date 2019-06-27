Trafik Kazası Geçiren 87 Yaşındaki Kadına Apple Watch'un Büyük Yardımı

Giyilebilir teknolojik ürünler son yıllarda popülerliğini artırdılar. Akıllı saatler ve akıllı bilekliklerde bulunan pek çok özellik, artık bu cihazların önemli bir araç olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Özellikle de Apple, akıllı saatlerine pek çok özelliği dahil etmiş durumda. Apple Watch kullanıcıları doğrudan akıllı saatlerini kullanarak sesli görüşme bile yapabilecek konuma geldiler. Yaşanan son olay ise Apple Watch'un bir kaza anında ne kadar yardımcı olabileceğini gözler önüne serdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maine eyaletinde yaşanan olayda 87 yaşındaki Dotty White, hafif yaralanmalı bir trafik kazasına karıştı. Yaşanan trafik kazasının sonrasında yetkililere ve ailesine haber vermek isteyen White, akıllı telefonunu aradı ancak yaşanan olayın şokuyla telefonunu bulamadı. Ancak White'ın akıllı telefonuna ulaşmasına gerek yoktu çünkü sahip olduğu Apple Watch, yaşanan bu trafik kazasını sert bir düşme olarak algılamıştı. Bu algılama doğrultusunda da ilk olarak yardım ekipleri, ardından da aile üyeleri yaşanan trafik kazasından haberdar olmuşlardı.

Yaşadıklarını anlatan White; akıllı saatin hem oğlunu hem de kızlarına mesaj atarak durumu bildirdiğini söyledi. Bu sayede çocuklarının olaydan haberdar olduğunu söyleyen White, bundan sonra başına daha kötü bir şey gelirse akıllı saatinin bu durumu çocuklarına bildireceği için, içinin rahat olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan 87 yaşındaki kadının çocuklarından James White, bu mesajı almanın kendileri için çok faydalı olduğunu, en azından annesinin nerede olduğunu bildiklerini ve olay yerine anında gidebildiklerini söyledi.

Yaşanan trafik kazasını sadece bir kaç kırık kemikle atlatan White, yaşadığı olayın etkisinden kurtulmaya ve iyileşmeye çalışıyor. 87 yaşındaki kadın akıllı saatini kolundan çıkarmayı düşünmüyor.