Trafik kazası: 4 yaralı
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Trafik kazası: 4 yaralı

Niğde'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

07.07.2020 22:06 | Son Güncelleme: 07.07.2020 22:51

Niğde'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sedat Ak'ın kullandığı 42 V 0750 kamyonet, eski Adana yolu Bahçeli Kavşağı yakınlarında, Müslüm Çakmak yönetimindeki 01 ACP 205 çekici plakalı tırı geçmeye çalışırken, karşı yönden gelen Mehmet Ali Alican idaresindeki 01 AKK 68 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Tıra önden çarpan hafif ticari araç ile kamyonet yolun kenarına savruldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Bahri Alican yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: AA

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