Kontrolden çıkan otomobil beton bloğa çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil beton bloğa çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil beton bloğa çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi Gürçayır Beldesi yakınlarında meydana geldi. Kazada Sivas'tan Kayseri istikametine gitmekte olan D. S. yönetimindeki 58 HB 945 plakalı Ford marka hafif ticari otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton bloğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve araçta bulunan P. Ş.yaralandı. P.Ş.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Her iki yaralı da Şarkışla Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BARDAK