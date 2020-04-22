Trafik kazası: 2 yaralı
Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
22.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:10
Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ankara-Çankırı istikametinde seyir halinde bulunan Fırat Yiğit yyönetimindeki hafif ticari araç, petrolden çıkan Aziz Metin yönetimindeki su tankerine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Fırat Yiğit ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Murat Baranlı ağır yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA