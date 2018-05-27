Ticari Araçla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Feci Şekilde Can Verdi, 14 Kişi de Yaralandı
Gaziantep'te hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Gaziantep'te hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
OTOMOBİL, TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI
Bektaş Yan idaresindeki 27 KD 309 plakalı otomobil, Sani Konukoğlu Bulvarı Tugay Kavşağı'nda Murat Koçak yönetimdeki 27 LT 781 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi yaralandı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen Bektaş Yan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
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