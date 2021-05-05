"Trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakikada gerçekleşiyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakikada gerçekleşiyor"

'Trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakikada gerçekleşiyor'
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Gör. Özlem Demir, Türkiye'deki trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50'sinin ilk 30 dakika içinde gerçekleştiğini belirterek, "İlk yardımı yapanların zamanı çok sınırlıdır; o yüzden çabuk olmak ve bilinçli şekilde müdahalede bulunmanın büyük önemi var" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Öğr. Gör. Özlem Demir, Türkiye'deki trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50'sinin ilk 30 dakika içinde gerçekleştiğini belirterek, "İlk yardımı yapanların zamanı çok sınırlıdır; o yüzden çabuk olmak ve bilinçli şekilde müdahalede bulunmanın büyük önemi var" dedi.

Trafik ve İlkyardım Haftası nedeniyle Türkiye'deki trafik kazalarındaki ilkyardım uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Özlem Demir, "Verilere göre ölümlerin yüzde 10 kadarı kazadan sonraki ilk 5 dakikada, yüzde 50'si ise ilk 30 dakika içinde gerçekleşiyor. Bu nedenle trafik kazası sonrası yaralanmalarda yapılacak olan ilk yardımın hayati derecede önemi var. İlk yardım çoğu durumda ilk kazazedelerin hayatta kalmasını sağlıyor" dedi. Trafikte araç kullanan sürücülerin temel ilk yardım bilgisine sahip olmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Demir, "İlk yardımı yapanların zamanı çok sınırlıdır; o yüzden çabuk olmalı ve bilinçli şekilde müdahalede bulunmalılar" dedi.

Öğr. Gör. Özlem Demir, ilk yardımın hangi sırayı takip etmesi gerektiği konusunda, "İlk yardıma olay yerinin doğru değerlendirmesi, önlemlerin alınması ve güvenliğin sağlanması ile başlanmalıdır. Bu sayede diğer riskler ortadan kaldırılarak kazazedenin durumuna odaklanmak mümkün olur. Sonrasında 112'ye kazayla ilgili bilgi aktarılmalı" bilgilerini verdi.

112'YE KAZAZEDE SAYISI VE DURUM HAKKINDA BİLGİ VERİLMELİ

İlk yardım gerektiren herhangi bir durumla karşılaşıldığında ihtiyaca yönelik ilk yardım uygulamalarının yapılabilmesi için acil çağrı merkezi 112'nin aranması gerektiğini hatırlatan Özlem Demir, "Arayan kişi önce kendini tanıtmalı ve aradığı numarayı belirtmeli, ardından kesin yer veya adres bilgisini vermelidir. Olay yerinin yakınındaki bilindik yerler konusunda bilgi verilmesi sağlık ekiplerin ulaşımını kolaylaştıracaktır. Sonrasında olay tanımlanmalı, kazazede sayısı ve durumu hakkında bilgi verilmeli ve ilk yardım uygulaması yapılmış ise ne yapıldığı aktarılmalıdır. Karşı taraftaki görevli tarafından 'Tamam' denmeden önce telefon kapatılmamalıdır" diye konuştu. Demir, bilgilendirmenin doğru yapılmasının ilkyardım uygulamaları basamağının en önemli adımı olduğunun altını çizdi.

16 SAATLİK EĞİTİMLE İLK YARDIM SERTİFİKASI ALINABİLİR

Doğru ve bilinçli ilk yardım için eğitim almanın önemini vurgulayan Özlem Demir, "Sağlık Bakanlığı'nın yetki verdiği her sağlık merkezinde ilk yardım eğitimine katılarak sertifika almak mümkün. 16 saatlik eğitim alan adaylar sınavda başarılı olmaları halinde sertifikaya hak kazanırlar" dedi.

Öğr. Gör. Özlem Demir, bu merkezlerde alınan eğitimleri ise şöyle sıraladı:

"Temel ilk yardım uygulamaları, hasta/yaralı değerlendirmeleri, temel yaşam desteği, kanamalarda ve yaralanmalarda müdahaleler, şok ve koma durumundaki hasta/yaralıya müdahaleler ve acil durumlarda taşıma teknikleridir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Güney Kore, Türkiye'de de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının koruyuculuk oranını yüzde 89.7 olarak açıkladı
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Türkiye aşılamayla, koronavirüste 'toplumsal bağışıklık' için yüzde 25 hedefine yaklaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Süleyman Soylu Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakikada gerçekleşiyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:32:30. #1.15#

title