Trafik Haftasında engelli kadına anlamlı ziyaret
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Trafik Haftasında engelli kadına anlamlı ziyaret

Trafik Haftasında engelli kadına anlamlı ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya ile birlikte trafik polisleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan 2 çocuk annesi engelli kadını ziyaret etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya ile birlikte trafik polisleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan 2 çocuk annesi engelli kadını ziyaret etti. Ziyarette Uslusoy ve Çetinkaya engelli anne Seda Merter'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya ile birlikte trafik polisleri Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. 2016 yılında tır çarpması sonucu geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum olan evli ve 2 çocuk annesi Seda Merter'in Saruhanlı ilçesindeki evinde ziyaret eden Uslusoy ve Çetinkaya, Merter'e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Seda Merter'in çocuklarını ihmal etmeyen Uslusoy ve Çetinkaya, çocuklara oyuncak da hediye ederek mutlu olmalarını sağladı. - MANİSA

Trafik Haftasında engelli kadına anlamlı ziyaret
Trafik Haftasında engelli kadına anlamlı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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