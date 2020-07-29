Trafik cezası tartışmasında öldürülen Yavuz Demir, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamış
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Trafik cezası tartışmasında öldürülen Yavuz Demir, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamış

Trafik cezası tartışmasında öldürülen Yavuz Demir, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamışİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, emanet aldığı otomobiliyle seyahat ederken trafik cezası kesilen ve parayı ödemediği gerekçesiyle akrabası Servet B.

29.07.2020 14:18 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:23

Trafik cezası tartışmasında öldürülen Yavuz Demir, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamış

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, emanet aldığı otomobiliyle seyahat ederken trafik cezası kesilen ve parayı ödemediği gerekçesiyle akrabası Servet B. (32) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir'in (27), 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Dünya Barış Anıtı yakınındaki 7171 Sokak'ta meydana geldi. Servet B., bir süre önce ihtiyacı olduğunu belirten akrabası Yavuz Demir'e otomobilini emanet verdi. Otomobilin Yavuz Demir'de olduğu süre içerisinde, iddiaya göre, trafik kurallarını ihlal etmek suçundan yaklaşık 500 lira trafik cezası yazıldı. Bunun üzerine Servet B., telefonla durumu anlattığı akrabası Demir'e cezanın otomobilin kendisinde olduğu süre içerisinde kesildiğini belirterek, parasını ödemesini istedi. İddiaya göre Demir, ceza parasını ödemeyeceğini söylemesi üzerine, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Telefondaki tartışma karşılıklı hakarete dönüşünce Yavuz Demir, 2 çocuk babası Servet B.'nin oturduğu evin önüne gitti. Gerginlik büyüyünce iki akraba, sokak ortasında kavga etti. Bu sırada, iddiaya göre Servet B., yanında getirdiği bıçakla Yavuz Demir'i yaraladı. Demir kanlar içerisinde yere yığılırken, Servet B. olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada olayı dulan Demir'in ağabeyi, olay yerine geldi. Ağabeyi, sağlık ekibini beklemeden kardeşini otomobille özel bir hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Yavuz Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz Demir'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan Servet B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Servet B. emniyetteki ilk ifadesinde, akrabası Yavuz Demir'e bir süre önce otomobilini verdiğini ve bu süre içerisinde trafik cezası kesildiğini, bu parayı ödemesini istediğinde ise tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akrabası tarafından bıçaklanarak öldürülen Yavuz Demir, 27 Temmuz'da en mutlu günlerinden birini yaşadı. 1 yaşına basan oğlu Yusuf için doğum günü partisi düzenleyen Yavuz Demir'in, yakınlarıyla o mutlu anlarını görüntülediği görüntüler ortaya çıktı. Yanında eşi ve çocuğuyla oldukça keyifli görünen Yavuz Demir'in bu görüntüleri, yakınlarına hatıra kaldı.

Trafik cezası tartışmasında öldürülen Yavuz Demir, 2 gün önce oğlunun doğum gününü kutlamış

Kaynak: DHA

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