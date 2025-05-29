Trafik cezalarına af gelecek mi? 2025 ehliyet affı kimleri kapsıyor?

"Trafik cezalarına af gelecek mi?" sorusu, sosyal medyada ve haber platformlarında en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle ehliyetine el konulan ya da idari para cezası alan sürücüler için af beklentisi giderek artıyor. Peki, Trafik cezalarına af gelecek mi?

TRAFİK CEZALARINA AF GELECEK Mİ?

2025 yılına girilirken, hükümetin bazı idari cezalarla ilgili çalışmalara başladığı gündeme geldi. Bunlardan biri de ehliyet affı oldu. Trafik kurallarını ihlal ederek ceza puanı nedeniyle ehliyeti iptal edilen sürücüler için af düzenlemesi TBMM gündemine alındı. Ancak bu af yalnızca belirli şartlara sahip bireyleri kapsıyor.

EHLİYET AFFI KİMLERİ KAPSIYOR?

Ehliyet affı düzenlemesi ise ceza puanına dayalı iptalleri kapsıyor. İlk kez alkollü araç kullananlar, belirli süreli el koyma durumları ve bazı idari hatalar bu affa dâhil edilebilir. Ancak ölümlü kazalara karışanlar ya da ağır ihlallerde bulunanlar bu aftan yararlanamayacak.