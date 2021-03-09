Son dakika! Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada
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Son dakika! Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada

09.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:10
Son dakika! Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da akan trafikte hem makas atıp hem de araçları sıkıştırarak ilerleyen kamyonet şoförüne, diğer sürücüler meydan dayağı attı.

İstanbul'da akan trafikte hem makas atıp hem de araçları sıkıştırarak ilerleyen kamyonet şoförüne, diğer sürücüler meydan dayağı attı. Şoför araçtan levyeyle karşılık verse de dayak yemekten kurtulamadı. Trafiğin ortasında yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Bağcılar İSTOÇ Bağlantı yolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 39 BC 466 plakalı araç ile 06 HBD 54 plakalı kamyonet bir birlerine makas atarak akan trafikte ilerleyemeye başladı. Makas atan sürücüler bir süre sonra araçları da sıkıştırmaya başladı. Duruma tepki gösteren bir grup sürücü, kamyonet sürücüsü duruldu. Kamyonet şoförü de levye ile araçtan inip sürücülerin üzerine yürümeye başladı. Diğer sürücüler de kamyonet şoförünün elinden levyeyi alıp trafik ortasında meydan dayağı attı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

-İHA-

Son dakika! Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada
Son dakika! Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada
Son dakika! Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada
Son dakika! Trafiği tehlikeye düşüren kamyonet sürücüne dayak kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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