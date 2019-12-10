: Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı

10.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:04

Trafiğin yoğun olarak yaşandığı zamanı fırsat bilerek karayoluna inen şahıslar, araçların camına veya araç içerisine kartvizit atarak sürücülere zor anlar yaşattı. Uzun süredir devam eden bu olay için vatandaşlar bir çözüm bulunmasını istiyor.

SÖZDE MASAJ SALONU

Trafiğin yoğun olduğu saatleri seçen kartvizit dağıtıcıları, seyir halinde ilerleyen arabaların camlarına veya araç içerisine "sözde masaj salonu" kartvizitlerini bırakarak sürücüleri tedirgin ediyorlar.

KARTVİZİTTE ÇIPLAK KADINLAR VAR

Üzerinde müstehcen fotoğrafların bulunduğu kartvizitlerini fuhuş için paravan kullanan şüpheliler, tepki gösteren araç sürücüleriyle de zaman zaman kavga ettikleri öğrenildi. Üzerindeki numaraları arayan vatandaşlar ise masaj salonu yerine fuhuş yapan kadınlar ile karşılaştıklarını söylediler.

"HİÇ HOŞ BULMUYORUZ"

Vatandaşlar kartvizit dağıtılmasını tasvip etmediklerini belirterek, "Biz rahatsız oluyoruz. İyi bir şey olarak görmüyoruz. Aracımızda zaman zaman ailelerimiz de oluyor. Bundan dolayı da rahatsızlık yaşıyoruz. Konudan çok şikayetçiyiz. Almadığımız zaman da araçların içerisine atıyorlar. Üzerinde uygunsuz fotoğraflar var. Hiç hoş bulmuyoruz. Özellikle bu bölgede çok yapıyorlar. Bizim toplumumuza aykırı bir davranıştır" açıklamasında bulundular.

Kaynak: İHA

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