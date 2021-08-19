Trabzonspor Roma muhtemel 11'ler! Roma Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Trabzonspor Roma muhtemel 11'lerini merak etti. Peki, Roma Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Trabzonspor Roma muhtemel 11'ler!