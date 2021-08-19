Trabzonspor Roma muhtemel 11'ler! Roma Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Trabzonspor Roma muhtemel 11'lerini merak etti. Peki, Roma Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Trabzonspor Roma muhtemel 11'ler!
Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor Roma ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılıp ikinci maça eli rahat şekilde çıkmak istiyor. İşte, Trabzonspor Roma muhtemel 11'ler! Roma Trabzonspor maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
TRABZONSPOR - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Roma maçı 19 Ağustos Perşembe saat 20.30'da oynanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
TRABZONSPOR - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Roma maçı ATV'de yayınlanacak.
TRABZONSPOR - ROMA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Trabzonspor - Roma maçı şifresiz şekilde izlenebilecek Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ
Trabzonspor: Uğurcan- Serkan, Edgar Ie, Hugo, Peres, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny