Trabzonspor Rahat Kazandı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Trabzonspor sahasında, Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 96-79 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta maçında Trabzonspor sahasında, Sakarya Büyükşehir Basketbol'u 96-79 mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Hayri Gür
Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Kaan Büyükçil xxx, Osman Sinan İşgüder xxx
Trabzonspor: Harris xx 7, Heslip xxx 24, Yusuf Necip Secen x, Vasiliauska xxx 23, Eldiridge xxx 16, Alper Saruhan x, Obekpa xxx 11, Ozan Odabaş xx 4, Bora Hun Paçun xxx 11, Kaam Konak x, Burak Eşlik x
Sakarya Büyükşehir Basketbol: Lopez xxx 20, Jones xxx 18, Jankovic x 2, Doğukan Şanlı x 2, Metecan Birsen x 5, Mehmet Özdoğan x, Can Korkmaz x 1, Faloa Fall xx 8, Dorsey Harris xx 11, Ersin Dağılı x 4, Boothe xx 8
1. periyot: 25-24 (Trabzonspor lehine)
Devre: 43-42 (Trabzonspor lehine)
3. periyot: 70-58 (Trabzonspor lehine)
(Gökmen Şahin/İHA)