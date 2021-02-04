Trabzonspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçı hangi gün? Trabzonspor - Denizlispor muhtemel 11
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Trabzonspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçı hangi gün? Trabzonspor - Denizlispor muhtemel 11

04.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 04.02.2021 09:46
Trabzonspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Yukatel Denizlispor maçı hangi gün? Trabzonspor - Denizlispor muhtemel 11

Süper Lig'de son altı maçını maçını kaybetmeyen Trabzonspor ile Denizlispor maçı bugün oynanacak. Trabzonspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Trabzonspor - Denizlispor hangi gün?

Ligde İttifak Holding Konyaspor ile G.Birliği'nin ardından Beşiktaş'ı da mağlup ederek sezonun en uzun galibiyet serisine imza atan Trabzonspor, 23'üncü hafta mücadelesinde bugün Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Peki, Trabzonspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Trabzonspor-Denizlispor Maçı 04 Şubat Perşembe günü oynanacak.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Denizlispor Maçı 19:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR DENİZLİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Denizlispor arasındaki Spor Toto Süper LigMaçı Şenol Güneş Spor Kompleksi, Trabzon'da oynanacak.

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