TRABZONSPOR'DAN VAN'DAKİ MİNİK SPORCULARA MALZEME DESTEĞİ

TRABZONSPOR Kulübü, Van'ın Erciş ilçesindeki TS 1967 Erciş Spor Kulübü'ne, minik sporcular için malzeme desteği sağladı.

TRABZONSPOR Kulübü, Van'ın Erciş ilçesindeki TS 1967 Erciş Spor Kulübü'ne, minik sporcular için malzeme desteği sağladı. Formalarını giyen sporcular büyük mutluluk yaşadı.

Trabzon'da 24 yıl boyunca amatör liglerde top koşturan Barış Avcı, 4 yıl önce döndüğü memleketi Van'ın Erciş ilçesinde, TS 1967 Erciş Spor Kulübü'nü kurdu. Avcı, antrenörlüğünü yaptığı amatör ligdeki takımı ve altyapı için Trabzonspor'dan malzeme talebinde bulundu. Avcı'nın talebi üzerine Trabzonspor Kulübü, U12 ve U14'te oynayan 120 sporcuya, malzeme desteği sağladı.

'HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM'

Memleketindeki yetenekli sporcuları keşfetmek ve onlara yardımcı olmak için geldiğini söyleyen Barış Avcı, "Trabzon'da 24 yıl boyunca amatör liglerde top koşturdum. Yalı Büyük Liman Belediye ve Kalkınmaspor kulüplerinde futbol oynadım. 4 yıl önce doğup büyüdüğüyüm memleketime dönüş yaptım. Burada köyler ve mahallerde çalışmalar yaparak minik sporcuları tespit ettik. Gezdiğimiz birçok evde sporcu çocuklarımızın hayalleri vardı. Bunlardan 120 sporcumuzun hayallerini gerçekleştirmek istiyoruz. Olası uyuşturucu bağımlılığının ve kötü yolların önüne geçerek çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz. Buradaki sporcularımız için Trabzonspor 2'nci Başkanı Ertuğrul Doğan'a sporcularımıza malzeme talebinde bulunduk. Başkan talebimizi geri çevirmedi. Sporcularımıza 120 forma, tozluk, yelek ve toplardan oluşan birçok malzeme desteğinde bulundu. Kıymetli Başkanım Ertuğrul Doğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Malzemeleri alan sporcular ise çok mutlu olduklarını, Trabzonspor gibi büyük takımlarda futbol oynamak istediklerini söyledi. Formalarını üzerlerine giyen minik sporcular Trabzonspor Kulübü'ne teşekkür etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı