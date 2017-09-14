Trabzonspor'da En İstikrarlı Oyuncular 'Mas ve Pereira' Oldu

TRABZONSPOR'da Süper Lig'in ilk 4 haftasında mevcut 27 kişilik oyuncu kadrosuda 19 futbolcu forma şansı buldu. Bordo mavililerde Joao Pereira ile Emmanuel Mas 360'şar dakika sahada kalarak takımda en çok süre alan oyuncular oldu.



2017-18 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna katan ve genç oyuncularla birlikte 27 kişilik futbolcu kadrosu bulunan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ilk 4 haftada 19 futbolcuya forma şansı verdi. Genç oyuncular Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Abdurrahim Dursun, Batuhan Artarslan'ın yanı sıra ameliyat olan Castillo ve yeni transferler Kamil Ahmet Çörekçi, Tomas Hubocan ile Volkan Şen de takımda henüz forma şansı bulamayan isimler oldu.



EN ÇOK SÜRE ALAN PEREİRA İLE MAS



Bordo mavililerde Joao Pereira ile Emmanuel Mas 360 dakika ile takımda en çok süre alan isimler oldu. Geride kalan 4 haftada Kucka 358, Olcay Şahan 352, Yusuf Yazıcı 332, Okay Yokuşlu 325, Uğur Demirok 300, Onur Recep Kıvrak ile Jan Durica 270, Burak Yılmaz 198, Matus Bero 158, Theo Bongonda 129, Hugo Rodallega 101, Jose Sosa, Mustafa Akbaş ve Esteban Alvarado 90, Dame N'Doye 88, Abdülkadir Ömür 48, Ogenyi Onazi ise 31 dakika sahada kaldı.



SAVUNMA KURGUSU DEĞİŞİYOR



Süper Lig'de geride kalan 4 haftada kalesinde 7 gol gören Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın savunma kurgusunda değişiklik yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 4 maçta da kalesini gole kapayamayan bordo mavililerde Yanal'ın yeni transfer Tomas Hubocan'a forma şansı verebileceği, ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla birlikte çalışmalara katılacak olan Jan Durica'nın da Medipol Başakşehir maçında görev yapabileceği belirtildi.



OLCAY ŞAHAN TAKIMI SIRTLIYOR



2016-17 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan Trabzonspor'a transfer olan ve oynadığı 17 maçta 1 gol, 7 asist ile takımına katkı sağlayan Olcay Şahan, yeni sezonda da takımında gole en çok katkı sağlayan isim oldu. Tecrübeli oyuncu ilk 4 haftada 2 gol ve 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.



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