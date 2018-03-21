Trabzonlu Teyzeden "Nene Hatun'lar Ölmez!" Dedirten Afrin Konuşması

Afrin kent merkezinin kurtarılmasıyla ilgili Trabzonlu teyzenin söyledikleri izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

FINDIKLARI ASKERLERE GÖNDERECEK

Çanakkle Şehitler Günü'nde askerlerimiz Afrin'e girdi diyen Trabzonlu teyze, topladığı fındıkları yemeyip askerlerimize göndereceğini söyledi.

NENE HATUN'LAR HEP VAR OLACAK

Konuşmasıyla bu topraklarda Nene Hatun'ların her zaman var olacağını gösteren teyze, teröristlerin arkasında ABD'nin olduğunu söyledi.