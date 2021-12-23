Trabzon Valisi Ustaoğlu tarım ürünleri yetiştiren girişimciyi ziyaret etti - Haberler
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Trabzon Valisi Ustaoğlu tarım ürünleri yetiştiren girişimciyi ziyaret etti

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Haberler | Güncel

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yomra ilçesinde süs bitkisi, sebze, meyve ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan girişimciyi ziyaret etti.

TRABZON (AA) - Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Yomra ilçesinde süs bitkisi, sebze, meyve ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapan girişimciyi ziyaret etti.

Ustaoğlu, ziyarette, topraksız tarım yetiştiriciliği ile 3 bin 830 metrekarelik alanda bitki fabrikası kurmayı hedefleyen girişimciden sistem ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Konteynır model akıllı tarım üretim alanını gezen Ustaoğlu, Trabzon gibi tarım alanlarının çok kısıtlı olduğu, üretim ve verimin dar imkanlarla yapıldığı bir şehirde son teknolojiyle ürün yetiştirilmesinin kendisini etkilediğini söyledi.

Ustaoğlu, sistemin Tarım ve Orman Bakanlığının teşvikiyle uygulanan akıllı tarıma örnek olduğunu ifade ederek, "Alanı gezdiğimizde maydanoz, şeker otu, fesleğen, fasulye, marul, kabak ve salatalık gibi ürünlerin Ar-Ge çalışmalarının yapıldığını gördük. Daha küçük alanlarda en yüksek kapasite veriminin elde edildiği bölümleri gezdik. Ar-Ge çalışmalarının sonucuna göre bu kabinlerde yetiştirilen ürünler insan elinin el değmeyeceği bir sistemle 25 günde tüketime hazır hale getiriliyor. Üreticimizi tebrik ediyorum." dedi.

Ziyarette, Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.

Trabzon Valisi Ustaoğlu tarım ürünleri yetiştiren girişimciyi ziyaret etti

Trabzon Valisi Ustaoğlu tarım ürünleri yetiştiren girişimciyi ziyaret etti

Trabzon Valisi Ustaoğlu tarım ürünleri yetiştiren girişimciyi ziyaret etti

Trabzon Valisi Ustaoğlu tarım ürünleri yetiştiren girişimciyi ziyaret etti

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AA / Hamza Önder Kuloğlu - Son Dakika Haberleri

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