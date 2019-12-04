Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:50
Trabzon Valisi Ustaoğlu, AA'nın

Valisi İsmail Ustaoğlu, (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ustaoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" ve 'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğraflarına oy veren Ustaoğlu, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Süper ay", Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve 'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını seçti.

AA'nın muhabir ve foto muhabirlerini tebrik eden Ustaoğlu, "Her bir fotoğraf çok anlamlı. Çok güzel mesajlar veren fotoğraflar çekilmiş." dedi.

Kaynak: AA
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