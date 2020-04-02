Trabzon'un şehir merkezindeki cephe sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor Trabzon'un şehir merkezinde başlayan cephe sağlıklaştırma projesindeki çalışmalar sürüyor.

Trabzon'un şehir merkezinde başlayan cephe sağlıklaştırma projesindeki çalışmalar sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, tedbiri elden bırakmadan programlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Atatürk Alanı çevresinde yapımı devam eden cephe sağlıklaştırma projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı içerisinde yapılan lostra, kaldırım ve parke çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Zorluoğlu, çalışmaların son durumlarıyla ilgili Fen İşleri Dairesi Başkanından bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Trabzon'un en gözde yerinin dört bir yanında cephe sağlıklaştırması gerçekleştiriyoruz. 13 tanesi tescilli olmak üzere toplam 43 binanın cephe sağlıklaştırılması, tabela kirliliğinin önlenmesi, tabelaların saklanması, cephelerin birbiri ile uyumlu hale getirilmesi önemli bir işti. Biz bunu önemsedik ve ihalesini yaptık. Haziran sonu itibariyle bitirmeyi düşünüyoruz. Çalışmaları sürdürürken meydanı şantiyeye çevirmemeye özen gösteriyoruz ve iş güvenliğine en üst noktada dikkat ediliyor. Şu anda bitmek üzere olan binamız çok güzel görünüyor. Çalışmalar tamamlandığında şehir merkezimiz daha güzel bir görüntüye kavuşacak" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA