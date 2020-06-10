Trabzon'un köftesi, Orta Mahallesi ve yaylaları ile ünlü ilçesi teleferik projesi için harekete...
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Trabzon'un köftesi, Orta Mahallesi ve yaylaları ile ünlü ilçesi teleferik projesi için harekete...

Trabzon'un köftesi, Orta Mahallesi ve yaylaları ile ünlü ilçesi teleferik projesi için harekete geçti Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim: "Akçaabat ilçesinin çehresi teleferik projesiyle değişecek" Trabzon'un kendine has köftesi, Tarihi Orta Mahalle evleri ve yaylaları ile ünlü...

10.06.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:40

Trabzon'un köftesi, Orta Mahallesi ve yaylaları ile ünlü ilçesi teleferik projesi için harekete geçti

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim:

"Akçaabat ilçesinin çehresi teleferik projesiyle değişecek"

TRABZON - Trabzon'un kendine has köftesi, Tarihi Orta Mahalle evleri ve yaylaları ile ünlü Akçaabat ilçesi kurulacak teleferik projesiyle turizmde önemli bir yer edinmeyi planlıyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, teleferik projesiyle Akçaabat'ın turizm açısından daha güzel bir yere geleceğini belirterek bu yöndeki çalışmaların belli bir aşamasının tamamlandığını söyledi. Yatırımcı bulma konusunda sorunlar yaşadıklarını ancak ilerleyen zamanlarda yatırımcısını bulduklarında projeyi hızlı bir şekilde hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Ekim, "Projesiyle ilgili kısımlarını tamamladık, eksiğimiz yok. Bu proje, yatırım maliyetleri açısından yüksek maliyetli olduğu için Orta Mahalle'nin geleceğini şekillendirecek. Aynı zamanda Sivriburun, Akçatepemizin de geleceği bu teleferikle birlikte turizm açısından daha güzel olacak. Belli bir aşaması tamamlandı ancak yatırımcıyla ilgili günümüz koşullarında biraz sorunlar çeksek de ilerleyen zamanlarda yatırımcısını bulduğumuzda bunun yapımıyla ilgili süreçleri tamamlayıp Orta Mahallenin, Akçatepe'nin turizmi gelişmesi için güzel bir proje olacak" dedi.

"Orta Mahalle için Kültür ve Turizm Bakanlığımızla beraber yürütmüş olduğumuz bir proje daha var" diyen Başkan Ekim "O projede buradaki evlerin cephelerinin restorasyonu 14 tane evin ilk aşamada birinci kademedeki restorasyon projeleri yapılmıştı. Bunların inşaatlarıyla ilgili ödenekleriyle ilgili süreçler tamamlandı ilerleyen aylarda ihalesi yapılıp Orta Mahallenin turizmine dönük güzel işler yapmış olacağız. Bakanlığın 2 milyona yakın desteği var ve sürekli bu konuda ilerleyen aşamada önümüzdeki yılda da tekrar başvuru yapacağız. Şimdi Orta Mahalle'nin aşağı kısımlarındaki binaların restorasyonunu yapıyoruz. İleriki yıllarda da üst kısımdakilerin restorasyonunu yapmayı hedefleyip Orta Mahalle'nin hem silüetine hem de turizmine katkıda bulunmuş olacağız. Orta Mahalle'de evlerin cephelerini yaparken aynı zamanda sokaklardan geçen duvarların sağlıklaştırmasını da yapıyoruz. Aydınlatmaları da olacak. Turist o sokaklar içerisinde gezerken hem bitki örtüsüyle hem evlerin cepheleriyle he de hediyelik eşyası satan satıcılarla beraber güzel bir zaman geçirecek. Burada geçmişte yapılan Timurcular, Mehmet efendi konağımız var o konaklarda gününü geçirip isterse konaklama da yapabilecek. Özel sektörün de burada yatırımları var. Yine günü birlik tesis noktasında çalışmalar yapıldı, onlar da açılmış durumda. İnşallah bu daha da çeşitlenerek hem Akçaabat ekonomisine, hem de ülke ekonomisine turizm açısından katkı sağlamış olacak" şeklinde konuştu.

Trabzon'un köftesi, Orta Mahallesi ve yaylaları ile ünlü ilçesi teleferik projesi için harekete...

Kaynak: İHA

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