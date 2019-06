Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel yörede...

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran günü yaşanan ve 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu selin yörede yaşanan ilk sel olmadığı, 2016 yılında da bölgede ciddi bir sel yaşandığı ancak dere ıslahı gibi gerekli tedbirlerin alınmadığı belirtildi.

Trabzon'da 4 gün önce etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde sel yaşandı. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selde 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, imam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, DSİ personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşkuner'in cansız bedenlerine 2 günün sonunda ulaşırken, selde akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir'i arama çalışmaları ise 400'ün üzerindeki ekibin katılımı ile 4. günde de devam ediyor.

Yöre halkı 10 kişiye kurban verdikleri selin bölgede yaşanan ilk sel olmadığını ilkinin 2016 yılı Eylül ayında yaşandığını ve dönemin Valisi Yücel Yavuz, Kaymakamı Adnan Tezcan, halen daha Araklı Belediye Başkanı olan Recep Çebi'nin mahallelerine gelerek incelemelerde bulunduğunu belirttiler. O dönemden bu yana mahallelerinde dere ıslahı gibi önemli çalışmaların yapılmadığını ve verilen dilekçelerin sonuçsuz kaldığını iddia eden mahalle halkı, "Geçen 3 yıllık süreçte verilen sözler tutulsaydı belki bu canlar gitmeyecekti. 2016 yılının ardından facianın ilk uyarısı 13 Haziran akşamı yaşanmıştı. Ancak tüm bu yaşananlara rağmen bir tedbir alınmadı, canlar gitti" dediler.

Sel Yeşilyurt'u da Yomra'yı da vurdu ancak orada dere ıslahı can kaybını önledi

Mahalle halkı aynı yağmurun ve selin Yeşilyurt mahallesinde de bir kaç gün sonra Yomra ilçesinde de yaşandığını ancak oralarda gerekli dere ıslahları yapıldığı için can kaybının olmadığına vurgu yaparak "Çamlıktepe Mahallesini vuran afetin aynı saatlerinde şiddetli yağmur, komşu köy olan Yeşilyurt mahallesini de vuruyordu. Dere Islah çalışması, 40 ev 100'ye yakın vatandaşın afete kapılmasını önledi. Dere vadisinde yoğun nüfus yerleşkesi vardı. Deredeki 30 metre eninde 13 metre yüksekliğinde sağlam duvarlarla Yeşilyurt'ta can ve mal kaybı önlenmiş oldu. Keşke bizim mahallemizde de yapılsaydı da biz de can kaybı yaşamasaydık" ifadelerini kullandılar. - TRABZON

