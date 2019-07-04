TRABZON Türk Yıldızları'ndan Of'ta nefes kesen gösteri

Türk Yıldızları'ndan Of'ta nefes kesen gösteri

TRABZON'un Of ilçesinde düzenlenen organizasyonda, Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yaptı. Yoğun ilgiyle izlenen gösteri, nefes kesti.

Of Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Türk Yıldızları Karadeniz Sahil Yolu üzerinde yer alan parkta gösteri gerçekleştirdi. Trabzon Havaalanından havalanan 8 jetten oluşan Türk Yıldızları ekibinin Of semalarındaki gösterisi nefes kesti. Gösteriyi çok sayıda vatandaş sahilden kayalık ve çimenlik alanda oturarak izledi.

Türk Yıldızları'nın yaklaşık 30 dakika süren gösterisinde, jetlerin gökyüzüne doğru dönerek tırmanması, birbirlerine yaklaşarak ilerlemeleri, bıraktıkları dumanla kalp oluşturmaları ve yüksek sürat geçişi de izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Gösteri bitiminde telsizle irtibat kurarak ilçe sakinlerine seslenen pilotlar, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Heyecan dolu anlar yaşayan vatandaşlar da el sallayarak pilotlara karşılık verdi. Gösteriye katılan bazı vatandaşlar dua ederken, bazıları da duygu dolu anlar yaşadı.

Türk Yıldızları, Pazar günü ise Trabzon'un Toklu Mahallesi sahil mevkiinde gösteri uçuşu yapacak.

Kaynak: DHA