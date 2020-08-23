TRABZON Seyyar arabasıyla şarkı söyleyerek haşlanmış mısır satıyor
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TRABZON Seyyar arabasıyla şarkı söyleyerek haşlanmış mısır satıyor

Seyyar arabasıyla şarkı söyleyerek haşlanmış mısır satıyorTRABZON'da, müziğe yakın ilgi duyan Mehmet Akyüz (48), ses sistemi kurduğu seyyar arabasıyla sanayi sitesinde dolaşıp, söylediği şarkılarla haşlanmış mısır satışı yapıyor.

23.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:42

Seyyar arabasıyla şarkı söyleyerek haşlanmış mısır satıyor

TRABZON'da, müziğe yakın ilgi duyan Mehmet Akyüz (48), ses sistemi kurduğu seyyar arabasıyla sanayi sitesinde dolaşıp, söylediği şarkılarla haşlanmış mısır satışı yapıyor. 'Mısır baba' lakabıyla tanınan Akyüz'ün satış esnasında verdiği mini resitale tanık olanlar, şaşkınlığını gizleyemiyor, kimileri de mısır yiyerek izlediği anları, cep telefonu kamerasıyla kayda alıyor.

Kentte yaşayan Mehmet Akyüz, müziğe olan ilgisini mısır satışı yaptığı seyyar tezgahına yansıtıyor. Özellikle Büyük Sanayii Sitesi'nde seyyar arabasıyla haşlanmış mısır satan Mehmet Akyüz, yanında taşıdığı ses sistemi sayesinde seslendirdiği şarkılarla dikkat çekiyor. Akyüz, ses sistemi kurduğu seyyar arabasıyla sokak sokak dolaşıp, söylediği şarkılarla müşterilerine hizmet veriyor. Akyüz'ün seslendirdiği şarkılar, oto sanayi esnafı ve çalışanlarının neşe kaynağı oluyor. Sosyal medyada fenomen olan ve 'mısır baba' lakabıyla tanınan Akyüz'ün satış esnasında verdiği mini resitale tanık olanlar, şaşkınlığını gizleyemezken, o anları kayda almak için de cep telefonuna sarılıyor. Müzik tutkusunu yaşatan Akyüz'ü görenler, tezgahına uğrayarak anı fotoğrafı da çektiriyor. 4 çocuk babası Mehmet Akyüz, şarkı söylemediği zamanlarda ise satışlarında düşüş yaşıyor.

'ERKAN OCAKLI'NIN ŞARKISIYLA BÜTÜNLEŞTİRDİM'

İşini sevdiğini anlatan Mehmet Akyüz, "Mısır satmaya başladığım zaman Trabzon'un çok değerli sanatçısı Erkan Ocaklı'nın 'Mısırı kuruttun mu' şarkısını koydum. Şarkıyı o şekilde bütünleştirdim. Ara ara ben de eşlik etmeye başladım. Çocukluktan beri şarkı söylemeye ilgim de var. Bu kez halk çok sevdi. 'Bir tane daha söyle' derken buraya kadar geldik. Sürekli şarkı söylememi talep ediyorlar, seviyorlar, çok sahiplendiler. Ben de çok mutluyum, vatandaş da memnun. Şarkı söylemek yasak diyorlar. Belediyenin zabıtaları daha önce mikrofonumu ve cihazımı aldılar. O zaman küçük bir cihazım vardı. Aldıklarında halk ciddi şekilde tepki gösterdi. Geri verdiler" dedi.

'İNSANLARIN EĞLENDİĞİNİ GÖRMEYİ SEVİYORUM'

Şarkı söylemesinin satışlarını etkilediğini kaydeden Akyüz, "Müziği kapattığımda işlerim yarıdan daha fazla aşağı düşer. O kadar fazla etkisi var. Sesimi de beğeniyorlar. 'Şarkı söylersen alışveriş yaparız yoksa almıyoruz' diyorlar. 3- 5 tane mısır aldıklarında şimdi bir şarkıyı hak ettik diyorlar. Ben şarkı söylerken gerçekten o mu söylüyor diye gelip bakan çok insana rastladım. Çok zahmetli bir iş ama işimi seviyorum. Şarkı söylemeyi, insanların mutlu olduğunu, eğlendiğini görmeyi seviyorum ve ben de mutlu oluyorum" diye konuştu.

'ŞARKI SÖYLEMEDEN GÖNDERMİYORUZ'

Sanayide oto tamir esnafından Ayhan Arpacı, "Mısır baba kardeşimiz yazın müzik eşliğinde mısırını ikram eder, kışın da bardakta mısır satar. Hiçbir zaman boş kalmıyor. Aslında kendisi gençlerimize çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Çalışmak isteyen herkes, istediği gibi çalışabilir. Sesi çok güzel, arabesk ağırlıklı çalışıyor. Artık bu işte profesyonelleşti. Sesi de güzel. Şarkı söylemeden onu hiçbir zaman göndermiyoruz" şeklinde konuştu.

'DİNLEYİP MISIR YİYORUZ'

Şarkı söylemesi için mısır yediklerini söyleyen Mesut Boğalı ise, "Trabzon'a böyle mısırcı lazım. Müslüm Gürses'ten bir şarkı söylemesi yetiyor. Hem dinleyip hem yiyoruz. Ağabeyi dinlerken zaten bir mısır yerken iki mısır yiyoruz. Bir şarkı söylesin de bir mısır daha yiyelim diyoruz" dedi.

'ŞARKILARIYLA İNSANI RAHATLATIYOR'

Akyüz'ün sanayide sevilen bir kişi olduğunu dile getiren Faik Bulut da, "Sempatik bir kişi. Kendisinden çok memnunuz. Beni neşelendiriyor. Burası sanayi, stres yeri, insanın psikolojisi bozuk oluyor. Şarkılarıyla insanı rahatlatıyor" ifadelerinde bulundu.

TRABZON Seyyar arabasıyla şarkı söyleyerek haşlanmış mısır satıyor

Kaynak: DHA

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