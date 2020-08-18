TRABZON PROF. DR. FARUK AYDIN BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNDEYİZ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TRABZON PROF. DR. FARUK AYDIN BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNDEYİZ

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'un yanı sıra özellikle ilçelerde koronavirüs vaka sayıların artış eğiliminde olduğunu belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti.

18.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:14

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon'un yanı sıra özellikle ilçelerde koronavirüs vaka sayıların artış eğiliminde olduğunu belirterek, mesafe, maske ve el yıkamanın önemine dikkat çekti. Aydın, 'Şehir olarak birinci dalganın ikinci pikini geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında mücadele sürerken, Trabzon'da kent genelinde alınan tedbirlere ilişkin denetimler de devam ediyor. Kentin işlek cadde ve sokaklarında, vatandaşlarının özellikle maske ve mesafe tedbirlerine yeterince uymadığı gözlemleniyor. Şehrin işlek caddelerinde dolaşan bazı vatandaşların ise maskesiz dolaştığı, bazıların ise polisi görünce maske taktığı dikkat çekerken, kimilerinin de maskeyi koluna taktığı görüldü.

KTÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, Trabzon ve Gümüşhane bölgesinin artan olgu pozitifliğine girdiğini söyledi. Aydın 'Gümüşhane zaten Bakan tarafından açıklandı. Riskli şehirlerden sayılıyor. Trabzon'da, Mart ve Nisan aylarında yaptığımız çalışmalar ve sonuçlarında geldiğimiz nokta oldukça başarılıydı. Normalleşme, Bakanımız tarafından maske, mesafe ve hijyen koşullarına uymak koşullarıyla önerilmişti. Bayram gibi insanları bir araya toplayan çeşitli nedenlerle insanlar bir araya gelerek kurallara uymadığı kanısındayım. Gümüşhane ve Trabzon'u birlikte çalışıyoruz. Trabzon ilçelerinde artık pozitifliklerin sayısı giderek artmaya başladı. Hem ilçelerimiz hem de merkezde pozitifliklerimiz devam ediyor. Gerçekten de ikinci pikteyiz. Trabzon olarak Mart-Nisan aylarındaki sayıyı geçmiş bulunuyoruz. İkinci bir pik yapmış durumdayız. Bu gidişle kurallara uymama nedeniyle buraya girme riskimiz var. Maske mesafe ve hijyen kurallarına tam olarak uyum göstermesini herkesten istirham ediyorum. Başka türlü bu mücadeleyi kazanamayız. Ortalama pozitiflik oranımız yüzde 8 ile 12 arasında değişiyordu. Oysa şimdi yüzde 20'lerin üzerine çıkıyor. Biz şehir olarak birinci dalganın ikinci pikini geçmiş bulunuyoruzö dedi.

'İNSANLAR KONUYU HAFİFE ALIYOR'

Kent sakinlerinden Burak Küçük, insanların koronavirüs salgınına karşı daha hassas olması gerektiğini ifade ederek 'Yaz sezonundan kaynaklı diye düşünüyorum. Çok çabuk yayılan bir virüs. Yaz geldiği için insanlar konuyu hafife alıyor. Yaz geldiği için insanları evde tutmak çok zor. Kış gibi değilö diye konuştu.

'MASKE KOLDA AKSESUAR GİBİ'

Maskelerin doğu kullanılmadığını düşündüğünü söyleyen Şule Kayan da, 'Vatandaşların tedbirsizliği, bilinçsizliği, dikkat etmemeleri, kalabalık ortamlara girilmesi diye düşünüyorum. Ben şahsen uzak ara geliyorum. Herkes böyle yaparsa sonuçların daha iyiye gideceğini düşünüyorum. Denetimler sıklaşırsa caydırıcı olabilir. Maske kolda aksesuar gibi. Bir parçamız olmuş ama acaba doğru yerde mi kullanılıyorö dedi

TRABZON PROF. DR. FARUK AYDIN BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNDEYİZ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar 3. Sayfa
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı 3. Sayfa
Şüpheliyi gözaltına almak isteyen polis ekibi taşlı saldırıya uğradı, bir polis yaralandı
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor Ekonomi
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi...
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı Dünya
Portekiz Cumhurbaşkanı, boğulma tehlikesi geçiren kadınları kurtardı
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber Güncel
Koronavirüsün ülkemizdeki seyriyle ilgili Bakan Koca'dan bir iyi, bir kötü haber
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Her gün koronaya karşı konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın fotoğrafı tepki çekti
Her gün koronaya karşı konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın fotoğrafı tepki çekti
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
AFAD'ın vatandaşların telefonuna gönderdiği 4 mesajın sırrı ortaya çıktı
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Gazeteci Sabahattin Önkibar, koronavirüse yakalandı: Durumum kritik
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun transfer görüşmelerinde olmaması kriz iddialarını gündeme getirdi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Ülkesi açlık kriziyle boğuşan Kuzey Kore lideri Kim'den korkunç talimat: Evcil köpekleri toplayın
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yeni tedbirler alındı
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu'dan deprem uyarısı! İstanbul için en büyük endişesini açıkladı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Kesilen büyükbaş şarbonlu çıktı! Bir mahalle karantinaya alındı
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden koronavirüs uyarısı: Risk hiç olmadığı kadar büyük
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
İstanbul'da iğrenç olay! Alkol aldıkları evde genç kıza cinsel istismarda bulunan şahıs suçüstü yakalandı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
CHP ilçe yöneticisi, boşandığı eşini ve ev sahibini öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Babası ve amcasının katilini 8 yıl sonra öldürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Bilim insanları çekirgeleri bomba uzmanına dönüştürdü
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Mısır Meclisi, Yunanistan ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Ünlü oyuncu Ozan Güven, darp iddialarına üç kelimeyle yanıt verdi
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, protestocuların üzerine yürüdü: Erkek olun, ben tek başımayım siz kalabalıksınız
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Altay ile anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Faik Öztrak Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Yeşim Salkım İbrahim Büyükak
Spor Fuat Çapa Tamer Tuna Metin Oktay Mecnun Otyakmaz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Bursa Deprem Ağustos
Şu an buradasınız: TRABZON PROF. DR. FARUK AYDIN BİRİNCİ DALGANIN İKİNCİ PİKİNDEYİZ - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 09:14:13. #1.15#
title