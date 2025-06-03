Trabzon'un Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Beşirli mahallesi mevkiinde eski devlet sahil yolu sular altında kaldı. Bölgede 50'ye yakın araç ile çok sayıda iş yeri sular içinde kalırken, belediye ekiplerinin su tahliye çalışmaları sürüyor. Trabzon okullar tatil mi?

TRABZON OKULLAR TATİL Mİ?

Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, Karşıyaka mahallesi Piri Reis caddesi ise dereye döndü.

Yamaçtan gelen su, çamur ve taş parçaları yolu tamamen kaplarken, yol ulaşıma kapandı.

Okulların tatil olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

50'YE YAKIN ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Yağmurun en etkili olduğu yerler arasında 2 Nolu Beşirli mahallesi ile Orman Bölge Müdürlüğü arasındaki eski devlet sahil yolu da yer aldı.

Bölgede 50'ye yakın araç sular içinde kaldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı.

Ekiplerin müdahalesiyle araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor.