TRABZON Kuşların yuva yaptığı beton mikseri çalıştırılmıyor Kuşların yuva yaptığı beton mikseri çalıştırılmıyorTRABZON'un Çaykara ilçesinde kuşların yuva yaptığı özel bir şirkete ait beton mikseri, şantiye çalışanları tarafından 35 gündür çalıştırılmıyor.

Kuşların yuva yaptığı beton mikseri çalıştırılmıyor

TRABZON'un Çaykara ilçesinde kuşların yuva yaptığı özel bir şirkete ait beton mikseri, şantiye çalışanları tarafından 35 gündür çalıştırılmıyor. Park halinde bekletilen mikser, kuşların yuvalarından uçmalarının ardından çalıştırılacak.

Çaykara ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık bir aydır kontak kapatan özel bir şirkete ait beton mikserine, kuşlar yuva yaparak yumurta bıraktı. Bir ayın ardından işlerine dönen çalışanlar, kuşları görünce şaşkınlık yaşadı. Firma, beton mikserine ihtiyaçları olmasına rağmen kuşların zarar görmemesi için 35 gündür iş makinesini çalıştırmama kararı aldı.

'KUŞLARIN UÇMASINI BEKLİYORUZ'

Kuşlar yuvadan uçana kadar aracın çalıştırılmayacağını ifade eden şantiye sorumlusu Hamdi Yıldız, "Koronavirüs tedbirleri kapsamda uzun süre şantiyeye gelmedik. Gelince de ak kuyruk denen kuşların, beton mikserine yuva yapıp, yumurta bıraktığını gördük. İşverenlerimizin de destekleriyle yaklaşık 35 gündür iş makinesini çalıştırmıyoruz. Kuşlar, beton mikserini rehin aldı. Şu günlerde iş yoğunluğumuz arttı ve araçlarımız yetmiyor. Bu beton mikseri şantiyede ve kuşların yuvadan uçmasını bekliyoruz. Yavrular uçmaya başlayınca yuvayı başka bir tarafa taşıyacağızö dedi.

Kaynak: DHA