TRABZON Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldıTRABZON'un Maçka ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Taş Yaylası'nda mahsur kalan çoban ve sürüsü, ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Karda mahsur kalan çoban ve sürüsü kurtarıldı

TRABZON'un Maçka ilçesinde, kar yağışı nedeniyle Taş Yaylası'nda mahsur kalan çoban ve sürüsü, ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Taş Yaylası'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çoban Mahmut Bayrak'ın mahsur kaldığı yönünde ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde kar kütlelerinin yer yer 2 metreyi bulduğu yolu açtı. Uzun uğraşlar sonucu ekipler, yaylada mahsur kalan çoban ve küçükbaş hayvan sürüsüne ulaştı.

Ekipler tarafından kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Mahmut Bayrak, 'Yaylaya çıktıktan sonra telefonumun şarjı bitmişti, kimseye haber veremiyordum. Bir akrabam jandarmayı arayarak bana ulaşamadığını söylemiş. Sağ olsun jandarma ekiplerimiz de büyükşehir belediyemizle irtibata geçerek buraya kadar geldiler ve beni kurtardılar. Öncelikle kar yağışının etkili olduğu bölgede yolları açmak için üstün bir çaba gösteren Trabzon Büyükşehir Belediyesine ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum' dedi.

Kaynak: DHA