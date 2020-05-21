TRABZON Durağa çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralı
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TRABZON Durağa çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Durağa çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralıTRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, yolcu durağına çarparak devrilen minibüsteki, sürücü Şaban Gümüşler (59) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

21.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:05

Durağa çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralı

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde kontrolden çıkıp, yolcu durağına çarparak devrilen minibüsteki, sürücü Şaban Gümüşler (59) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında, Çarşıbaşı ilçesi Yoroz limanı mevkisi, Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Rize yönüne giden Şaban Gümüşler kontrolündeki 53 ABC 146 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki boş haldeki yolcu durağına çarparak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şaban Gümüşler'in hayatını kaybettiği belirlendi. Devrilen araçtan yaralanan Asiye (62) ve Birol Asaf Gümüşler (15), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun Trabzon yönü, aracın çekiciyle kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

TRABZON Durağa çarpan minibüs devrildi 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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