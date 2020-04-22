Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
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Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Trabzon, Güncel

Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Trabzon'daki bir kamu binasına Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin ters şekilde asıldığı görüntü sosyal medyada gündem oldu.

22.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:23

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde Trabzon'da bir skandal yaşandı.

CHP eski milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen'in Twitter hesabından paylaştığı bir görüntüde, Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterinin ters şekilde asıldığı görünüyor.

CHP'Lİ İSİM ÇOK KIZDI

Söz konusu duruma sert tepki gösteren Haluk Pekşen, "Bu ihaneti yapan şeref yoksunu yalnızca Atatürk'e değil Trabzon halkının şeref ve onuruna saldırmıştır. Cumhuriyetin Kurucu kenti, Milli Mücadelenin en öndeki yiğit insanlarının kentidir Trabzon.Bunu yapan aşşağılık bir alçaktır. Trabzon vatan haini bu haysiyetsizleri iyi bilir..!" ifadelerini kullandı.

İşte Pekşen'in o paylaşımı;

Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterinin ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
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