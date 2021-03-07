Yol çalışması sırasında bulunan tarihi kalıntının ne olduğu bilinmiyor

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Trabzon'da yol genişletme çalışması yapan belediye ekipleri, bir tarihi kalıntıya rastladı. Kuyuyu incelemeye gelen görevliler, taş yapının 8 metre derinliğinde olduğunu keşfetti. Tarihi kalıntının ne olduğu şu an için bilinmiyor.

İlçedeki Düzalan Mahallesi-Konakyanı mevkiinde yol genişleme çalışması yapan belediye ekipleri, yüzeyden 60 santimetre derinliğinde bir kuyuya rastladı. Etrafını iş makinesi ile açan ekipler, oval yapıdaki kuyunun tarihi eser niteliğinde olabileceğini düşünerek çalışmalarını durdurdu.

ALANDA İNCELEME YAPILDI

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve müze müdürlüğü yetkililerince inceleme çalışması başlatıldı. Yetkiler, taş yapıdaki duvar kalınlığı 30 santimetre, derinliği 8 metre 20 santim, çapı da 3 metre olan kuyuda incelemelerde bulunarak, alanı fotoğrafladı. Ekipler, korumaya alınan alanda kuyunun üzerini ağaçlarla kapatarak önlem aldı. İncelemesi süren yapının, tarihi su sarnıcı olabileceği değerlendiriliyor.

"KAPATMAYIN" TALİMATI VERİLDİ

Belediye çalışanlarından Cevdet Yavuz, 'Buraya yol çalışması yapmak için geldik. Mahalle camisinin arka tarafında yol açarken, toprağın altında bir boşluk olduğunu hissettik, makine ile toprağı biraz daha eşince kuyuyu fark ettik. Kuyuyu görünce incelenmesi için gerekli yerlere bildirdik. Az önce geldi incelemede bulundular, fotoğraflarını çektiler, kapatmayın diye talimatta bulundular' dedi. Tamer Ocak da, 'Çalışmalar esnasında bir kuyuya rastladık. İçini boşalttık baktık bir şey yok, ondan sonra arkadaşlara haber verdik. Kuyunun ne olduğunu merak ediyoruz. Arkadaşlar ne olduğunu araştırıyor' ifadelerinde bulundu.

"KÜP GİBİ BİR ŞEKLİ VAR"

Mahalle sakini Kadriye Salih ise, 'Belediye ekiplerimiz burada yol çalışması yaparken bir kuyu çıktı ortaya. Kuyu küp şeklinde dip taraftan dar, ortası geniş yukarıdan tekrar daralmaya dönük sağlam sıvalı bir kuyudur. Ne olduğu merak ediliyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı