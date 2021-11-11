Trabzon'da Yeşil Yol Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Trabzon'da Yeşil Yol Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel
Trabzon'da Yeşil Yol Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca "Yeşil Yol Projesi" değerlendirme toplantısı Trabzon'da düzenlendi.

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nca "Yeşil Yol Projesi" değerlendirme toplantısı Trabzon'da düzenlendi.

DOKAP'tan yapılan açıklamaya göre, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin başkanlığında Ortahisar Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Karadeniz'deki 6 ilin İl Genel Meclisi başkanları, 3 ilin Büyükşehir Belediyesi genel sekreterleri ve 9 ilin AK Parti il başkanları katıldı.

Toplantıda, bölgenin turizm potansiyelini artırmak için Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin ve Tokat olmak üzere 9 ilin önemli yaylalarını birbirine bağlayan, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin belirlenen güzergah boyunca güvenli, konforlu şekilde seyahat etmesine imkan verecek Yeşil Yol Projesi'nin mevcut durumu ve bundan sonraki süreçte yapılması gerekenler görüşüldü.

Toplantıda Yeşil Yol Projesi'nin bölge için en önemi projelerden biri olduğu ve projeyi gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların ivedi şekilde devam ettirilmesi gerektiği de vurgulandı.

Trabzon'da Yeşil Yol Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Trabzon'da Yeşil Yol Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Trabzon'da Yeşil Yol Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri
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