Trabzon'da yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı

29.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:46

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan yaylalardaki 10 kaçak yapı yıkıldı.

Şalpazarı Kaymakamlığınca imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılar için yıkım kararı verildi.

Bu kapsamda yayla ve meralardaki kaçak yapıların yıkımı için bölgeye giden iş makineleri, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerce Sisdağı Yaylası'nda 2, Pazaryeri mevkisinde 3, Hanyanı mevkisinde de 5 olmak üzere 10 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA